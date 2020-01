Petro de Luanda empata mas conserva liderança do Girabola

O Petro de Luanda, líder do campeonato angolano de futebol, foi este sábado travado pelo Williet de Benguela após um empate (0-0), em jogo da 16.ª jornada da prova, mas mantém a liderança com 39 pontos.

Em desafio, também de abertura da segunda volta do Girabola, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os petrolíferos não conseguiram transpor a sólida cortina defensiva do Williet, que mostrou consistência na abordagem do jogo.

No final do jogo, o treinador do Petro de Luanda, vice-campeão das últimas quatro temporadas, Tony Cozano, felicitou o adversário, argumentando que a sua equipa "pagou caro" porque "não entrou bem no jogo".

Já Agostinho Tramagal, treinador da equipa "benguelense", disse que o empate "tem sabor de vitória", referindo que a sua jovem equipa "tem potencialidade".

Também este sábado, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, venceu por 2-0 o Sagrada Esperança da Lunda Norte, leste de Angola.

No duelo de campeões, Paty e Jared garantiram a vitória do Interclube, que soma agora 23 pontos na sétima posição da tabela classificativa.

E o Bravos do Maquis recebeu e venceu, no Moxico, o Desportivo da Huíla por 2-1.

Domingo, para o encerramento da jornada, estão agendados quatro jogos, com destaque para o 1.º de Agosto, tetracampeão e segundo classificado com 37 pontos, que defronta o Progresso do Sambizanga e em caso de vitória assume a liderança da competição.

A Académica do Lobito, terceiro classificado com 28 pontos, folga nesta jornada devido à desclassificação e suspensão, por três anos, do 1.º de Maio de Benguela, por averbar duas faltas de comparência na prova.

Jogos da 16ª jornada:





- Sábado, 18 janeiro:

Interclube - Sagrada Esperança, 2-0.

Bravos do Maquis - Desportivo da Huíla, 2-1.

Petro de Luanda - Williet de Benguela, 0-0.

- Domingo, 19 janeiro:

1.º de Agosto - Progresso do Sambizanga

Recreativo do Libolo - Sporting de Cabinda

Recreativo da Caála - Santa Rita de Cássia

Cuando-Cubango FC - Ferrovia do Huambo

Académica do Lobito (não joga por força do calendário).

Classificação:

1. Petro de Luanda, 39 pontos.

2. 1.º de Agosto, 37 pontos.

3. Académica do Lobito, 28.

4. Bravos do Maquis, 26.

5. Recreativo do Libolo, 25.

6. Desportivo da Huíla, 24.

7. Interclube, 23.

8. Sagrada Esperança, 20.

9. Williet de Benguela, 19.

10. Sporting de Cabinda, 18.

11. Cuando-Cubango FC, 17.

12. Ferroviário do Huambo, 14.

13. Recreativo da Caála, 14.

14. Progresso do Sambizanga, 12.

15. Santa Rita de Cássia FC, 8.

16. 1.º de Maio de Benguela, 8.