Petro de Luanda isola-se no segundo lugar do Girabola

O Petro de Luanda isolou-se este sábado no segundo lugar do campeonato angolano de futebol, ao receber e vencer o até agora vice-líder Desportivo da Huíla, por 1-0, em jogo em atraso da 11.ª jornada do Girabola.O brasileiro Tiago Azulão, melhor marcador das duas últimas edições da prova, marcou de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, ao primeiro poste, aos 20 minutos, deixando os 'petrolíferos', que ainda têm um jogo em atraso, a apenas três pontos do líder, o tricampeão 1.º de Agosto.Com 30 pontos, o Petro de Luanda pode chegar aos 33 e igualar os 'agostinos' no topo da classificação, caso vença o jogo em atraso, marcado para quarta-feira, no terreno do Sagrada Esperança (sétimo classificado, com 18 pontos), partida que permitirá, paralelamente, encerrar as contas da primeira volta do Girabola.No entanto, mesmo que vença o Sagrada Esperança, o Petro de Luanda não alcançará a liderança, uma vez que na primeira volta o 1.º de Agosto venceu por 1-0.O Desportivo da Huíla ocupa agora o terceiro posto, com 28 pontos.O jogo de hoje, disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, foi o penúltimo dos três que o vice-campeão tinha em atraso devido à participação na Taça CAF.Petro de Luanda - Desportivo da Huíla, 1-01. 1.º de Agosto, 33 pontos2. Petro de Luanda, 30 (menos um jogo)3. Desportivo da Huíla, 284. Kabuscorp do Palanca, 255. Progresso do Sambizanga, 226. Bravos do Maquis, 207. Sagrada Esperança, 18 (menos um jogo). Santa Rita do Uíge, 189. Interclube de Luanda, 17. Recreativo do Libolo, 17. Recreativo de Caála, 1712. Sporting de Cabinda, 1613. Atlético Sport Aviação (ASA) 15. Académica do Lobito, 1515. Saurimo FC, 1316. Cuando Cubango FC, 11- Sábado (23 fev):Saurimo FC - Progresso do SambizangaSporting de Cabinda - Académica do LobitoSagrada Esperança - Atlético Sport Aviação (ASA)Bravos do Maquis - Desportivo da HuílaKabuscorp do Palanca - Cuando Cubango FCPetro de Luanda - Recreativo do Libolo- Domingo (24 fev):Recreativo de Caála - Santa Rita de Cássia do Uíge1.º de Agosto - Interclube de Luanda