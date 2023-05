Petro de Luanda nas meias-finais da Taça de Angola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Taça de Angola em futebol, após derrotou o Sagrada Esperança, por 2-0.

Kinito, aos 22 minutos, inaugurou o marcador, e Megue, aos 77', fechou o resultado.

O Petro de Luanda volta a jogar domingo, nas meias-finais, diante do Interclube, treinado pelo português Luís Gonçalves, que esta tarde eliminou o 1.º de Agosto por 2-0, com golos de Além, aos 14 e 24 minutos.

Destino diferente teve o Desportivo da Huila, de Paulo Torres, que foi eliminado, após perder por 3-1, diante da Académica do Lobito. Jepson, aos 13', Dos Santos, aos 14' e 55', marcaram os golos, e Adó Pena, aos 87', reduziu a desvantagem.

O Kabuscorp do Palanca, que vai defrontar a Académica do Lobito nas meias-finais, venceu o Isaac de Benguela por 2-1, com golos de Muller, aos 35, e Dimitri, aos 74, enquanto Quinho, aos 22, marcou para os eliminados.