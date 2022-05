Petro de Luanda perde e complica passagem à final da Liga dos Campeões africana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, perdeu este sábado em casa diante do Wydad de Casablanca, de Marrocos, por 3-1, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões africanos de futebol.



Com esta derrota, os angolanos do Petro de Luanda dificultam o inédito apuramento à final do torneio.

Tiago Azulão, na própria baliza, aos 16 minutos, deu vantagem no marcador para os marroquinos, que ampliaram aos 45, por Yahya Jabrane, e Guy Mbenza, aos 68, fez o 3-0. O Petro de Luanda reduziu por intermédio de Job, aos 81.

O jogo da segunda mão acontece em 13 de maio, em território marroquino.

Na outra meia-final, os egípcios do Al Ahly recebem hoje o Antant Setif, da Argélia.