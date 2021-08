Petro de Luanda reforça-se em Portugal

O Petro de Luanda continua a recrutar em Portugal. Depois de ver confirmada a contratação do treinador Alexandre Santos, o emblema do Girabola verá chegar reforços com experiência dos campeonatos portugueses.





O diretor-desportivo Bruno Vicente apostou em jogadores como Pedro Pinto (ex-Leixões), William Soares (ex-Gil Vicente), Gleison (ex-Sp. Covilhã), Erico Castro (ex-Louletano), Maranata (ex-Mirandela) e Sérgio Santos (ex-Alverca).