Petro de Luanda rescinde com extremo português Sérgio Santos

O Petro de Luanda anunciou esta segunda-feira que rescindiu o contrato com o extremo esquerdo português Sérgio Santos, conhecido por Serginho, de 23 anos, por mútuo acordo, antes do fim da época desportiva, altura em que terminaria o vínculo.

Em Portugal, Sérgio Santos vestiu a camisola de clubes como Alverca, Portimonense, Vila Real e Penafiel.

O atleta deixa o Petro de Luanda, sob orientação do treinador português Alexandre Santos, na liderança do campeonato angolano de futebol, com 44 pontos, quando faltam 13 jornadas para o fim do campeonato.