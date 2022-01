Petro de Luanda rescinde com o médio Carlos Moura

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, anunciou esta quinta-feira a rescisão de contrato, por mútuo acordo, com o médio brasileiro Carlos Moura, que já jogou em Portugal.

O atleta de 25 anos de idade, que alinhou em vários clubes portugueses, foi contrato no princípio da presente temporada desportiva, mas realizou apenas um jogo.

Carlos David Santos Moura deixa os angolanos do Petro de Luanda, liderados pelo treinador português Alexandre Santos, na liderança do campeonato principal de futebol, com 38 pontos.