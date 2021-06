Petro de Luanda vence 1º de Agosto, de Paulo Duarte, no clássico do Girabola

O Petro de Luanda regressou, este sábado, à liderança do campeonato angolano de futebol, após vencer o 1.º de Agosto, de Paulo Duarte, por 3-0, no maior clássico do futebol angolano, na 24.ª jornada.

Job, aos 47 segundos de jogo, Tiago Azulão (45 minutos), melhor marcador do campeonato, com 14 golos, e Vidinho (50) marcaram os golos.

Com esta derrota, o 1.º de Agosto desceu para a terceira posição, com 51 pontos, a três do líder Petro.

O Sagrada Esperança, por sua vez, ascendeu ao segundo lugar, com 51 pontos, fruto da vitória diante do Kuando Kubango FC, 3-1.

Caranga, Simão e Matengó marcaram os golos do Sagrada Esperança, com Rudson a reduzir.

O Interclube, orientado pelo português Ivo Campos, empatou 1-1 diante do Kuando Kubango FC, no Estádio 22 de Junho em Luanda, após golo de Paty, ao segundo minuto de jogo, igualdade restabelecida, minutos depois, por Messias.

Já o Recreativo da Caála consolidou o sexto lugar, com 35 pontos, ao triunfar sobre o Sporting de Cabinda, 1-0, após golo de Careca, aos 88 minutos, na província angolana de Cabinda.

Para a mesma jornada, o Progresso Sambizanga e a Académica do Lobito empataram 0-0.



---------------------------

Jogos da 24.ª jornada:

- Sábado, 12 jun:

Petro de Luanda - 1º de Agosto, 3-0

Interclube - Kuando Kubango FC, 1-1

Baixa de Cassanje - Sagrada Esperança, 1-3

Sporting de Cabinda - Recreativo da Caála, 0-1

Progresso Sambizanga - Académica do Lobito, 0-0

- Domingo, 13 jun:

Santa Rita - Desportivo da Huila

Williete de Benguela - Ferrovia do Huambo

- Adiado:

Bravos do Maquis - Libolo

----------------------------------

Classificação:

1. Petro de Luanda, 54 pontos.

2. Sagrada Esperança, 52

3. 1º de Agosto, 51.

4. Bravos do Maquis, 40.

5. Interclube, 40.

6. Recreativo da Caála, 35.

7. Williete de Benguela, 30

8. Académica do Lobito, 28.

9. Desportivo da Huila, 27.

10. Recreativo do Libolo, 26.

11. Progresso Sambizanga, 24.

12. Sporting de Cabinda, 23.

13. Kuando Kubango, 22.

14. Baixa de Cassanje, 21.

15. Santa Rita de Cássia, 18.

16. Ferrovia do Huambo, 12.