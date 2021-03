Petro de Luanda vence Desportivo da Huíla e reassume liderança do Girabola

O Petro de Luanda assumiu esta quarta-feira a liderança do campeonato angolano de futebol, com 28 pontos, após vencer o Desportivo da Huíla por 2-1, em jogo em atraso da 14.ª jornada.

Job, aos 5 minutos, e Picas, aos 45+2', marcaram os golos dos petrolíferos, enquanto Emanuel reduziu, aos 90+2', para os huilanos.

O Bravos do Maquis também soma 28 pontos, mas ocupa a segunda posição pelo facto do Petro de Luanda ter menos jogos realizados.

Também hoje, em jogo em atraso da 12.ª jornada do Girabola, o 1º de Agosto, tetracampeão angolano em título orientado pelo português Paulo Duarte, venceu o Baixa de Cassange, por 2-0, com bis de Mabululu, aos 28 e 49 minutos.

Com este resultado, os militares subiram à quarta posição, com 25 pontos.

No Dundo, província angolana da Lunda Norte, o Sagrada Esperança recebeu e venceu hoje, por 1-0, o Sporting de Cabinda em jogo de atraso da segunda jornada. Jô Paciência foi o autor do golo solitário da partida.

Os diamantíferos ascenderam ao terceiro lugar do Girabola com 26 pontos.

O campeonato angolano de futebol já fez disputar jogos da 15.ª e última jornada da primeira volta, mas até à segunda quinzena de abril serão realizados vários jogos de atraso.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador da prova, com oito golos, seguido por Mabululu, do 1.º de Agosto, com sete golos.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 28 pontos.

2. Bravos do Maquis, 28.

3. Sagrada Esperança, 26.

4. 1.º de Agosto, 25.

5. Interclube, 25.

6. Recreativo da Caála, 21.

7. Ferrovia do Huambo, 19.

8. Cuando-Cubango FC, 17.

9. Académica do Lobito, 17.

10. Progresso do Sambizanga, 16.

11. Desportivo da Huíla, 15.

12. Baixa de Cassange, 14.

13. Williet de Benguela, 14.

14. Sporting de Cabinda, 14.

15. Recreativo do Libolo, 12.

16. Santa Rita de Cássia, 12.