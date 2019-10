Petro de Luanda vence e ascende ao terceiro lugar do 'Girabola'

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano, ascendeu esta segunda-feira à terceira posição do campeonato angolano de futebol, com 23 pontos, após vencer o Bravos do Maquis por 3-0, no jogo de encerramento da 10.ª jornada.





Em desafio que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, os 'petrolíferos' garantiram a vitória com golos de Wilson, Yano e Jacques Tuissengue, mantendo os 'maquizardes' na 14.ª posição da tabela.O 1º de Agosto, tetracamepão angolano em título, consolidou no domingo a liderança do 'Girabola', ao vencer o 1º de Maio de Benguela por 3-1, numa reedição de um antigo clássico do futebol angolano.