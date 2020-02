Petro de Luanda vence e está a um ponto da liderança do Girabola

O Petro de Luanda encurtou este sábado para um ponto a distância para o 1.º de Agosto, líder do campeonato angolano, após vencer o Ferrovia do Huambo, por 2-0, em jogo da 20.ª jornada.

Os avançados Yano, aos 13 minutos, e Jaques Tuissengue, aos 20 minutos, foram os marcadores.

Com este resultado, os petrolíferos, vice-campeões nas últimas quatro temporadas, somam 43 pontos, menos um do que o líder da competição, o tetracampeão 1.º de Agosto, que joga apenas no domingo.

Também este sábado o Recreativo do Libolo e o Sagrada Esperança, em duelo de campeões, repartiram pontos, após empate a zero no estádio de Calulo, província angolana do Cuanza Sul.

O nulo foi igualmente registado no duelo entre o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, e o Cuando-Cubango FC, e no confronto entre a Académica do Lobito e Desportivo da Huíla.

A ronda 20 do Girabola prossegue no domingo com dois jogos, com destaque para o encontro entre 1.º de Agosto, líder com 44 pontos, e o Santa Rita de Cássia do Uíje.

Na liderança dos melhores marcadores estão os avançados Tony, do Petro de Luanda, e Mabululu, do 1.º de Agosto, ambos com 11 golos apontados, mais três do que Jó Paciência, do Sporting de Cabinda, e Yano, do Petro de Luanda.

Jogos da 20ª jornada:

- Sábado, 15 fev:

Académica do Lobito - Desportivo da Huíla, 0-0.

Interclube - Cuando-Cubango FC, 0-0.

Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança, 0-0.

Petro de Luanda - Ferrovia do Huambo, 2-0.

- Domingo, 16 fev:

1º de Agosto - Santa Rita de Cássia

Bravos do Maquis - Recreativo da Caála

- Segunda-feira, 17 fev:

Sporting de Cabinda - Progresso do Sambizanga

Williet de Benguela (folga)

Classificação:

1. 1.º de Agosto, 44 pontos (menos um jogo).

2. Petro de Luanda, 43 pontos (menos dois jogos).

3. Bravos do Maquis, 35.

4. Académica do Lobito, 32.

5. Recreativo do Libolo, 32.

6. Interclube, 30.

7. Williet de Benguela, 28.

8. Desportivo da Huíla, 28 (menos um jogo).

9. Sagrada Esperança, 22 (menos um jogo).

10. Recreativo da Caála, 21.

11. Cuando-Cubango FC, 19.

12. Sporting de Cabinda, 18.

13. Ferroviário do Huambo, 16.

14. Progresso do Sambizanga, 15 (menos um jogo).

15. Santa Rita de Cássia FC, 12.

16. 1º de Maio de Benguela (desclassificado).