Petro de Luanda vence e isola-se no quarto lugar do Girabola

O Petro de Luanda recebeu e venceu esta quarta-feira por 3-1 o duelo com o Santa Rita de Cássia do Uíge, isolando-se no quatro lugar do campeonato de Angola, em jogo referente à 13.ª jornada.Após uma primeira parte sem golos, os vice-campeões angolanos, que têm ainda três jogos em atraso devido à participação nas Afrotaças, começaram a segunda a perder, com um golo de Foguinho, aos 48 minutos, mas um bis, aos 52 e 66 minutos, do goleador brasileiro Tiago Azulão (melhor marcador do 'Girabola' nas duas últimas temporadas) deu a volta ao resultado, fechado com o tento de Vá, aos 70.A ronda 13 do Girabola ficará, contudo, incompleta uma vez que a Académica do Lobito, cujo jogo se deveria disputar no sábado, não compareceu no terreno do Recreativo do Libolo, equipa oriunda do Cuanza Sul, desconhecendo-se as razões para tal e sem que a Federação Angolana de Futebol (FAF) se tenha pronunciado.Também esta quarta-feira, mas em jogo em atraso da sétima jornada, o Sporting de Cabinda empatou a dois golos em casa diante do Recreativo de Caála.Na frente do campeonato está o Desportivo da Huíla, que subiu no fim de semana a líder, depois de vencer em Cabinda o Sporting local por 1-0, e beneficiando do nulo registado pelo 1.º de Agosto no terreno dos Bravos do Maquis.Tanto o Desportivo da Huíla como o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, têm um jogo a menos.Sporting de Cabinda - Desportivo da Huíla, 0-1Sagrada Esperança - Kabuscorp do Palanca, 0-1FC Bravos do Maquis - 1.º de Agosto, 0-0Recreativo da Caála - Interclube de Luanda, 0-0Cuando Cubango FC - Progresso do Sambizanga, 1-1Saurimo FC- Atlético Sport Aviação (ASA), 1-0Petro de Luanda - Santa Rita da Cássia do Uíge, 3-1Recreativo do Libolo - Académica do Lobito (adiado)Sporting de Cabinda - Recreativo da Caála, 2-21. Desportivo da Huíla, 25 (menos um jogo)2. 1.º de Agosto, 24 pontos (menos em jogo). Kabuscorp do Palanca, 244. Petro de Luanda, 21 (menos três jogos)5. Progresso do Sambizanga, 18. Bravos do Maquis, 187. Recreativo de Caála, 168. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo)9. Académica do Lobito, 14 (menos um jogo). Santa Rita do Uíge, 14 (menos um jogo). Sporting de Cabinda, 1412. Interclube de Luanda, 1313. Saurimo FC, 1214. Recreativo do Libolo, 11 (menos um jogo). Atlético Sport Aviação (ASA), 1116. Cuando Cubango FC, 10 (menos um jogo)