Petro de Luanda vence primeira volta do 'Girabola' angolano

O Petro de Luanda, vice-campeão angolano de futebol, reforçou este sábado a liderança do campeonato, com 38 pontos, após vencer por 2-0 o Sporting de Cabinda, em jogo da 15.ª e última jornada a primeira volta da prova.

Os avançados Yano, aos 45 minutos, e Tony, aos 78 minutos, foram os marcadores em serviço, resultado que consagra os 'petrolíferos' como vencedores da primeira volta do 'Girabola', que encerra bno domingo com três jogos.

Com este resultado, o Petro de Luanda deixa o 1º de Agosto, tetracampeão em título, já a quatro pontos, formação que joga no domingo com o Williet de Benguela e, em caso de vitória, ficará a um ponto do líder.

Toni Cozano, técnico do Petro de Luanda, classificou a vitória e a atual posição no campeonato como "sinal de que a equipa mudou de mentalidade está no rumo certo".

Já o treinador do Sporting de Cabinda, Emena Kwanzambi, felicitou o adversário pela vitória, referindo que "é sempre difícil jogar com um colosso do campeonato".

Também hoje, a Académica do Lobito venceu o Recreativo do Libolo por 1-0 e consolidou a terceira posição da tabela classificativa com 28 pontos, enquanto do Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, empatou a 1-1 frente ao Desportivo da Huíla.

No Moxico, leste de Angola, o Bravos do Maquis, com golo de Dabanda, aos 13 minutos, venceu por 1-0 o Progresso do Sambizanga.

O avançado brasileiro Tony, do Petro de Luanda, é o melhor marcador da prova com 11 golos, seguido de Jó Paciência (Sporting de Cabinda) e Mabululu (1º de Agosto) ambos com oito golos.





Jogos da 15.ª jornada:

Domingo, 15 dez:

Cuando-Cubango FC - Sagrada Esperança, 0-1.

Sábado, 21 dez:

Petro de Luanda - Sporting de Cabinda, 2-0.

Bravos do Maquis - Progresso do Sambizanga, 1-0.

Interclube - Desportivo da Huíla, 1-1.

Recreativo do Libolo - Académica do Lobito, 0-1.

Domingo, 22 dez:

Recreativo da Caála - Ferrovia do Huambo

Santa Rita de Cássia - 1º de Maio de Benguela

1º de Agosto - Williet SC de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 38 pontos.

2. 1.º de Agosto, 34 pontos.

3. Académica do Lobito, 28.

4. Recreativo do Libolo, 25.

5. Desportivo da Huíla, 24.

6. Bravos do Maquis, 23.

7. Sagrada Esperança, 20.

8. Interclube, 20.

9. Williet de Benguela, 18.

10. Sporting de Cabinda, 18.

11. Cuando-Cubango FC, 17.

12. Recreativo da Caála, 14.

13. Progresso do Sambizanga, 12.

14. Ferroviário do Huambo, 11.

15. Santa Rita de Cássia FC, 8.

16. 1º de Maio de Benguela, 8.