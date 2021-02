Petro de Luanda vence Progresso do Sambizanga e consolida liderança do Girabola

O Petro de Luanda reforçou esta quarta-feira a liderança do campeonato angolano de futebol, após receber e vencer o Progresso do Sambizanga por 3-2, em jogo da oitava jornada do Girabola 2020/21.

Também hoje, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, venceu, no estádio 22 de Junho, em Luanda, o Ferrovia do Huambo por 5-0 e ascendeu à segunda posição da tabela, com 13 pontos, menos seis do que o Petro.

Já o Recreativo da Caála alcançou a terceira posição do 'Girabola', com 12 pontos, ao vencer, no seu reduto, a Académica do Lobito por 1-0, enquanto o Recreativo do Libolo caiu aos pés do Sagrada Esperança, ao perder por 4-1.

A nona jornada do campeonato disputa-se no fim de semana e tem como cartaz o jogo entre o 1º de Agosto, tetracampeão em título, treinado pelo português Paulo Duarte, e o Petro de Luanda, considerado o maior clássico do futebol angolano.

Jogos da 8ª jornada:

- Quarta-feira, 03 fev:

Williet de Benguela - Sporting de Cabinda, 2-0.

Baixa de Cassange - Desportivo da Huíla, 0-0.

Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança, 1-4.

Santa Rita de Cássia - Cuando-Cubango FC, 2-2.

Interclube - Ferrovia do Huambo, 5-0.

Recreativo da Caála - Académica do Lobito, 1-0.

Progresso do Sambizanga - Petro de Luanda, 2-3.

Bravos do Maquis - 1º de Agosto (adiado).

Classificação:

1. Petro de Luanda, 19 pontos.

2. Interclube, 13 pontos.

3. Recreativo da Caála, 12.

4. Ferrovia do Huambo, 12.

5. Académica do Lobito, 11

6. Santa Rita de Cássia, 9.

7. Williet de Benguela, 8.

8. Sagrada Esperança, 7.

9. Cuando-Cubango FC, 7

10. Bravos do Maquis, 7

11. Recreativo do Libolo, 7

12. Baixa de Cassange, 6

13. Progresso do Sambizanga, 5

14. 1º de Agosto, 3.

15. Desportivo da Huíla, 3.

16. Sporting de Cabinda, 3.