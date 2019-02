Petro de Luanda vence quenianos do Gor Mahia para a Taça CAF

O Petro de Luanda derrotou esta quarta-feira o Gor Mahia, do Quénia, por 2-1, em partida da segunda jornada do grupo D da Taça da Confederação Africana, disputada no Estádio 11 de Novembro, na capital do país.Manguxi, aos 17 minutos, e Tony, aos 37, marcaram os golos que garantem os primeiros três pontos à equipa angolana nesta competição, os mesmos que os quenianos, que reduziram a diferença aos 90+1 minutos por Nicolas.Na primeira jornada, os petrolíferos perderam por 2-1 no terreno do Hussein Day, enquanto os quenianos derrotaram o Zamalek por 4-2.O Grupo D tem, para já, três equipas com outros tantos pontos - Gor Mahia, Petro de Luanda e Hussein Dey, enquanto o Zamalek é último, com zero.Ainda esta quarta-feira, no outro jogo do grupo, o Zamalek recebe os argelinos do Hussein Dey, pelo que, em caso de vitória da equipa egípcia, todas as equipas ficarão com a mesma pontuação.