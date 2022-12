Petro de Luanda vence Sagrada Esperança e reforça liderança do Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu hoje o Sagrada Esperança por 2-1, e reforçou a liderança do Girabola de futebol, em jogo da 12.ª jornada, em Luanda.



O Sagrada Esperança inaugurou o marcador aos 28 minutos, por intermédio de Dasfaa, enquanto do lado contrário a reviravolta começou a desenhar-se, aos 46 minutos, após golo de Carlinhos, e Gilberto, aos 79, sentenciou a vitória.

Na mesma tarde, o Recreativo do Libolo e o Cuando Cubango FC empataram 0-0, e o mesmo resultado também se verificou no duelo entre o Sporting de Cabinda e o Interclube.

O Isaac de Benguela venceu na receção ao Desportivo da Lunda Sul por 1-0, após golo de Patrício.

O avançado brasileiro do Petro de Luanda, Tiago Azulão, lidera a lista de 'artilheiros', com 12 golos, seguido por Kaporal, da Académica do Lobito, com seis, e Julinho, do Interclube, com cinco.

Resultados da 12ª jornada:

- Sábado, 10 dezembro:

Petro de Luanda -- Sagrada Esperança, 2-1

Recreativo do Libolo -- Cuando Cubango FC, 0-0

Sporting de Cabinda -- Interclube, 0-0

Isaac de Benguela -- Desportivo da Lunda Sul, 1-0

- Domingo, 11 dez:

ASK Dragão do Uige -- Santa Rita de Cássia

Desportivo da Huila -- Bravos do Maquis

Sporting de Benguela -- Wiliete de Benguela

- Segunda-feira, 12 dez:

1.º de Agosto -- Académica do Lobito

Classificação:

1. Petro de Luanda, 31 pontos

2. Wiliete de Benguela, 27

3. Sagrada Esperança, 24

4. 1.º de Agosto, 22

5. Interclube, 22

6. Desportivo da Huila, 15

7. Académica do Lobito, 15

8. Sporting de Cabinda, 15

9. Santa Rita de Cássia, 14

10. Cuando Cubango FC, 14

11. Recreativo do Libolo, 13

12. Bravos do Maquis, 12

13. Desportivo da Lunda Sul, 9

14. Sporting de Benguela, 9

15. Isaac de Benguela, 7

16. ASK Dragão do Uige, 3