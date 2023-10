Petro em busca do novo troféu da elite africana

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, estreia-se este sábado na African Football League, a nova prova de clubes do continente. O emblema angolano recebe (16h30) os sul-africanos do Mamelodi Sundowns, na primeira mão da eliminatória inaugural (quartos-de-final) da competição. "É um orgulho para nós a participação do Petro na primeira edição da African Football League", disse Alexandre Santos, técnico que parte para a terceira época ao serviço do bicampeão angolano. "Vamos lutar com todas as nossas forças para conseguir derrotar o campeão da África do Sul. Estamos muito focados e decididos a mostrar a toda a África que somos uma boa equipa, que pratica um bom futebol", acrescentou o treinador português de 46 anos.A nova liga africana, apoiada pela FIFA, começou a ser pensada em 2021, inspirada na polémica Superliga europeia. Para a 1ª edição, foram convidadas oito equipas, mas em 2024/25 deverão ser 24. Os quartos de final (a duas mãos) arrancam amanhã com o Simba (Tanzânia)-Al Ahly (Egito). E no domingo jogam-se o TP Mazembe (RD Congo)-Espérance (Tunísia) e o Enyimba (Nigéria)-Wydad (Marrocos), sendo os jogos da 2ª mão nos dias 24 e 25. Depois, seguem-se as meias-finais e a final (jogada a 5 e 11 de novembro).