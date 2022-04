Petro Luanda de Alexandre Santos vence Bravos do Maquis e reforça liderança no Girabola

O Petro Luanda venceu esta quarta-feira, em Luanda, o Bravos do Maquis por 3-0 e reforçou a liderança do campeonato angolano de futebol, com 61 pontos, em jogo em atraso da 22.ª jornada.



O marcador foi aberto pelo defesa português Pedro Pinto, aos cinco minutos, enquanto o luso-angolano Érico Castro, aos 48, e o angolano Maya, aos 55, sentenciaram a partida.

Com este resultado, os pupilos de Alexandre Santos distanciaram-se do Sagrada Esperança, segundo classificado, com 46, em consequência da derrota consentida na última jornada diante do Interclube por 2-1.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Resultados da 22.ª jornada:

- Terça-feira, 1 fevereiro:

Sagrada Esperança -- Sporting de Cabinda, 6-0

- Sábado, 12 março:

Interclube -- Desportivo da Huila, 1-2

- Domingo, 13 março:

Sporting de Benguela -- Wiliete de Benguela, 0-4

Cuando Cubango FC -- Kabuscorp do Palanca, 0-0

Recreativo da Caála -- Desportivo da Lunda Sul, 0-0

1.º de Agosto -- Recreativo do Libolo, 0-1

Académica do Lobito -- Progresso do Sambizanga, 5-0

- Quarta-feira, 27 abril:

Petro de Luanda -- Bravos do Maquis, 3-0

Classificação:

1. Petro de Luanda, 61 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 49.

4. Interclube, 45.

5. Bravos do Maquis, 43.

6. Desportivo da Huila, 38.

7. Recreativo do Libolo, 36.

8. Académica do Lobito, 35.

9. Recreativo da Caála, 35.

10. Wiliete de Benguela, 32.

11. Cuando Cubango FC, 32.

12. Sporting de Cabinda, 29.

13. Desportivo da Lunda Sul, 29.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 9.