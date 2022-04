Presidente do Sagrada Esperança garante que o melhor marcador do Girabola fugiu por aliciamento

O presidente do Sagrada Esperança, José Muacabalo, revelou na segunda-feira, na província angolana da Lunda Norte, que o avançado Depú, melhor marcador do Girabola, com 19 golos, fugiu da equipa, por aliciamento de outros clubes.

Muacabalo acrescentou que o jogador, que está em fim de contrato com os campeões angolanos, fugiu da concentração da equipa, depois de se ter recusado a ser operado, em Luanda, e encontra-se em Portugal.

"O Depú não aceitou ser operado na Clínica Sagrada Esperança, em Luanda. Ele fugiu do hotel onde o plantel estava concentrado e foi viver em casa do seu tutor. No dia em que o médico estava a preparar as condições para operá-lo, ele fugiu, alegando que estava a ser mal acompanhado pelos médicos e que queria ser operado em Portugal. Hoje, eu consigo concordar que o menino foi aliciado. Envenenaram a cabeça dele, dizendo-lhe que ia ganhar muitos milhões de kwanzas ou de dólares" disse.

O dirigente admitiu que no final da primeira volta do Girabola o artilheiro do campeonato angolano de futebol já lhe tinha manifestado a intenção de sair do Sagrada Esperança. "Ele que falasse, porque nós estávamos em condições de negociar o tratamento dele fora do país, mas não fomos tidos nem achados. Só para se ter uma ideia, no final da primeira volta do campeonato, eu recebi o Depú e ele disse que queria sair do Sagrada Esperança, mas nós aconselhámo-lo a refletir mais um pouco", referiu Muacabalo.

A imprensa angolana avançou durante a semana que Depú encontra-se em Lisboa, em fase de tratamento, cujos custos estão sob a égide do Petro de Luanda, clube com o qual o jogador terá, alegadamente, assinado um contrato por três épocas, no valor de mais de 10 milhões de kwnazas.