Progresso Sambizanga sancionado com falta de comparência no jogo com Sporting Cabinda

O Progresso Sambizanga foi esta setxa-feira sancionado, com falta de comparência, pela Federação Angolana de Futebol (FAF), devido a ausência na visita ao Sporting de Cabinda, na 25.ª jornada do campeonato angolano. O comunicado divulgado esta sexta-feira dá ainda conta que o Progresso deve ainda pagar uma multa.

Com os três pontos atribuídos pela FAF, o Sporting de Cabinda foge dos lugares de despromoção, ascendendo para o 11.º lugar, com 26 pontos.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, comanda a lista de melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e Mabululu, do 1º de Agosto, com 10.



Jogos da 25.ª jornada:

- Sábado, 19 jun:

Sagrada Esperança - Santa Rita, 2-0

Bravos do Maquis - Baixa de Cassanje, 0-1

- Domingo, 20 jun:

Académica do Lobito - Petro de Luanda, 0-1

Desportivo da Huila - Interclube, 2-0

Kuando Kubango - Williete de Benguela, 0-0

Ferrovia do Huambo - Caála da Caála, 1-2

- Sexta-feira, 25 jun:

Sporting de Cabinda - Progresso Sambizanga, 3-0

- Adiado:

1º de Agosto - Recreativo do Libolo



Classificação:

1. Petro de Luanda, 57.

2. Sagrada Esperança, 55.

3. 1º de Agosto, 51.

4. Interclube, 40.

5. Bravos do Maquis, 40.

6. Recreativo da Caála, 38.

7. Williete de Benguela, 32

8. Desportivo da Huila, 30

9. Académica do Lobito, 29.

10. Recreativo do Libolo, 26.

11. Sporting de Cabinda, 26.

12. Baixa de Cassanje, 24.

13. Progresso Sambizanga, 24.

14. Santa Rita de Cássia, 24.

15. Kuando Kubango, 24.

16. Ferrovia do Huambo, 13.