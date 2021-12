Recreativo do Libolo de Paulo Torres empata diante do Desportivo da Huila no Girabola

O Recreativo do Libolo, de Paulo Torres empatou, este sábado diante do Desportivo da Huila por 1-1, em jogo da 13.ª jornada do campeonato angolano de futebol, na província angolana do Cuanza Sul.

O Desportivo adiantou-se no marcador, aos 20 minutos, por intermédio de Robson, ao passo que, 18 minutos depois, Liliano, empatou para os anfitriões.

O Sagrada Esperança consolidou a liderança do campeonato, com 35 pontos, ao vencer o Cuando Cubango FC por 2-0, na província angolana da Luanda-Norte.

Betinho, aos 89 minutos, após autogolo, abriu o placard a favor dos campeões angolanos que, três minutos depois, ampliaram a vantagem, por intermédio de Luís Tati.

O Recreativo da Caála venceu, no seu reduto, o Sporting de Cabinda por 2-0, após golos de Madinga, aos 12 minutos, e Zico, aos 56 minutos.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com oito, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da 13.ª jornada:

- Sábado, 18 dez:

Recreativo do Libolo - Desportivo da Huila, 1-1

Sagrada Esperança - Cuando Cubango FC 2-0

Recreativo da Caála - Sporting de Cabinda, 2-0

- Domingo, 19 dez:

Académica do Lobito - Interclube

FC Bravos do Maquis - Kabuscorp do Palanca

Williete de Benguela - Desportivo da Lunda Sul

Progresso do Sambizanga - 1º de Agosto

- Segunda-feira, 20 dez:

Sporting de Benguela-Petro de Luanda.

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 35 pontos.

2. Petro de Luanda, 32.

3. 1.º de Agosto, 26.

4. Wiliete de Benguela, 20.

5. Interclube, 19.

6. Bravos do Maquis, 16.

7. Recreativo do Libolo, 16.

8. Recreativo da Caála, 16.

9. Desportivo da Huila, 14.

10. Sporting de Cabinda, 13.

11. Kabuscorp do Palanca, 12.

12. Desportivo da Lunda Sul, 12.

13. Académica do Lobito, 12.

14. Cuando Cubango FC, 11.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.