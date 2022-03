Recreativo do Libolo de Paulo Torres empata e ascende à 7ª posição do Girabola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, empatou esta segunda-feira na visita ao Interclube, em Luanda, por 1-1, e ascendeu à sétima posição do Girabola, com 27 pontos, em jogo em atraso à 16.ª jornada.



Julinho, aos 27 minutos, abriu o marcador para os anfitriões, e Gilberto, aos 45, empatou o resultado.

O Girabola é liderado pelo Petro de Luanda, sob às ordens do treinador português Alexandre Santos, com 48 pontos, seguido pelo Sagrada Esperança, que tem menos quatro. O 1.º de Agosto é o terceiro, com 42.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13.

Resultados da 16.ª jornada:

- Sábado, 22 jan:

Académica do Lobito -- 1.º de Agosto, 0-1

Desportivo da Lunda Sul -- Sagrada Esperança, 1-0

Sporting de Benguela -- Recreativo da Caála, 0-3

- Domingo, 23 jan:

Wiliete de Benguela -- Bravos do Maquis, 0-2

Progresso do Sambizanga -- Desportivo da Huila, 2-1

- Sábado, 26 fev:

Sporting de Cabinda -- Kabuscorp do Palanca, 1-0

- Segunda-feira, 28 fev:

Interclube -- Recreativo do Libolo, 1-1

Adiados

Petro de Luanda -- Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Petro de Luanda, 48 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 42.

4. Interclube, 32.

5. Recreativo da Caála, 28.

6. Desportivo da Huila, 28

7. Recreativo do Libolo, 27.

8. Wiliete de Benguela, 26.

9. Bravos do Maquis, 26.

10. Sporting de Cabinda, 26.

11. Académica do Lobito, 23.

12. Cuando Cubango FC, 22.

13. Desportivo da Lunda Sul, 21.

14. Progresso do Sambizanga, 15.

15. Kabuscorp do Palanca, 13.

16. Sporting de Benguela, 06.