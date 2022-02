Recreativo do Libolo de Paulo Torres empata e falha lugares cimeiros

O Recreativo do Libolo, orientado pelo treinador português Paulo Torres, empatou este sábado 1-1 diante do Progresso do Sambizanga, em jogo da 19ª jornada, e mantém-se na nona posição do campeonato angolano de futebol.



Em jogo disputado na província angolana do Cuanza Sul, reduto do Libolo, os visitantes inauguraram o marcador aos três minutos, por intermédio de Vanilson, e Gogoró, aos 31, empatou para os anfitriões.

O jogo entre o Kabuscorp do Palanca e Sporting de Cabinda, inicialmente agendado para hoje, não se disputou, devido à falta de serviços médicos no estádio dos Coqueiros, em Luanda, quando as duas equipas já realizavam exercícios de aquecimento.

Os jogadores da equipa visitante abandonaram as quatros linhas, sem a anuência da equipa de arbitragem, alegando esgotamento dos atletas, devido ao longo tempo de espera.

No domingo, a jornada prossegue, com o Recreativo da Caála a receber o Cuando Cubango FC, na província angolana do Huambo, o Wiliete de Benguela, no seu reduto, a defrontar o Sporting de Cabinda, e o Desportivo da Huila a ter pela frente a Académica do Lobito.

Os jogos das equipas do Petro de Luanda e Sagrada Esperança foram adiados, devido ao envolvimento destes na Liga dos Clubes Campeões Africanos, esta semana.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, com 13, e Jiresse, do 1.º de Agosto, com oito.

Resultados da 19.ª jornada:

- Sábado, 12 fevereiro:

Recreativo do Libolo -- Progresso do Sambizanga, 1-1

- Domingo, 13 fevereiro:

1.º de Agosto -- Interclube

Recreativo da Caála -- Cuando Cubango FC

Wiliete de Benguela -- Sporting de Cabinda

Desportivo da Huila -- Académica do Lobito

Adiados

- Quarta-feira, 16 mar:

Petro de Luanda -- Desportivo da Lunda Sul

- Quarta-feira, 06 abr:

Sagrada Esperança -- Bravos do Maquis

Adiado sem data

Kabuscorp do Palanca -- Sporting de Cabinda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 48 pontos.

2. Sagrada Esperança, 44.

3. 1.º de Agosto, 38.

4. Interclube, 28

5. Sporting de Cabinda, 26.

6. Recreativo da Caála, 25

7. Bravos do Maquis, 23.

8. Wiliete de Benguela, 23.

9. Recreativo do Libolo, 23

10. Desportivo da Huila, 22

11. Desportivo da Lunda Sul, 21

12. Cuando Cubango FC, 21.

13. Académica do Lobito, 20.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 12.

16. Sporting de Benguela, 03.