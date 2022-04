Recreativo do Libolo de Paulo Torres vence Kabuscop do Palanca

O Recreativo do Libolo, liderado pelo treinador português Paulo Torres, venceu este sábado o Kabuscorp do Palanca por 1-0, em encontro da 26.ª jornada, e mantém-se na oitava posição do campeonato angolano de futebol.



Um golo de Emanuel, aos 37 minutos, selou o triunfo do 'onze' do técnico luso. Por seu lado, o Interclube venceu o Sporting de Cabinda por 2-1, e reforçou a quarta posição do Girabola, com 42 pontos, após golos de Julinho, aos 12 minutos, e Balsa, aos 54, enquanto Barreiro reduziu, aos 38.

O Sporting de Benguela e a Académica do Lobito empataram a um golo, na província angolana de Benguela.

Cebola, aos dois minutos, abriu o marcador para os leões, enquanto Cabibi, aos 70, repôs a igualdade.

Resultados da 26.ª jornada:

- Sábado, 16 abril:

Interclube -- Sporting de Cabinda, 2-1

Sporting de Benguela -- Académica do Lobito, 1-1

Kabuscorp do Palanca -- Recreativo do Libolo, 0-1

- Domingo, 17 abril:

1.º de Agosto -- Bravos do Maquis

Desportivo da Lunda Sul -- Desportivo da Huila

Recreativo da Caála -- Wiliete de Benguela

Cuando Cubango FC -- Progresso do Sambizanga

Adiado

Petro de Luanda -- Sagrada Esperança

Classificação:

1. Petro de Luanda, 58 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 47.

4. Interclube, 42.

5. Bravos do Maquis, 36.

6. Académica do Lobito, 35.

7. Desportivo da Huila, 34

8. Recreativo do Libolo, 34

9. Recreativo da Caála, 31.

10. Wiliete de Benguela, 31.

11. Sporting de Cabinda, 28.

12. Cuando Cubango FC, 27.

13. Desportivo da Lunda Sul, 25.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 12.

16. Sporting de Benguela, 5.