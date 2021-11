Recreativo do Libolo sofre terceira derrota no Girabola

O Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, sofreu este domingo a terceira derrota no campeonato angolano, após perder em casa do Sagrada Esperança por 2-0, em jogo da oitava jornada.

Depú, aos 47 e aos 66 minutos, marcou os golos e isolou-se na lista de melhores marcadores, com sete, seguido por Ning, do Wiliete de Benguela, que tem quatro, os mesmos que Yano, do Petro de Luanda.

O Kabuscorp do Palanca averbou a quinta derrota no campeonato ao perder 1-0 diante do Recreativo da Caála, após golo de Vitinho, aos 67 minutos.

O 1.º de Agosto venceu, em Luanda, o Desportivo da Lunda Sul por 2-1, após golos de Dago, aos sete minutos, e Herenilson, aos 79, depois de Yuri ter restabelecido a igualdade, aos 73, para os visitantes.

Ainda hoje, o Progresso do Sambizanga alcançou a primeira vitória no campeonato angolano, fruto da vitória sobre o Sporting de Benguela, no reduto deste, com um golo de Vanilson, aos 68 minutos.

O confronto entre o Cuando Cubango FC e o Desportivo da Huíla foi adiado para segunda-feira, em consequência da chuva intensa, esta tarde, na província angolana do Bié.

O jogo entre a Académica do Lobito e o Sporting de Cabinda também foi adiado por ausência dos 'leões' na província angolana de Benguela.

Resultados da 8.ª jornada:

- Sábado, 20 nov:

Petro de Luanda -- Wiliete de Benguela, 0-0

Interclube -- Bravos do Maquis, 2-0

- Domingo, 21 nov:

Sagrada Esperança -- Recreativo do Libolo, 2-0

Sporting de Benguela -- Progresso do Sambizanga, 0-1

Recreativo da Caála -- Kabuscorp do Palanca, 1-0

1.º de Agosto -- Desportivo da Lunda Sul, 2-1

- Segunda-feira, 22 nov:

Cuando Cubango FC -- Desportivo da Huíla

Adiado sem data

Académica do Lobito -- Sporting de Cabinda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 17 pontos.

2. Wiliete de Benguela, 16.

3. Interclube, 15.

4. Sagrada Esperança, 14.

5. 1.º de Agosto, 13.

6. Recreativo da Caála, 10.

7. Bravos do Maquis, 9.

8. Sporting de Cabinda, 9.

9. Desportivo da Huila, 9

10. Desportivo da Lunda Sul, 9.

11. Recreativo do Libolo, 8.

12. Kabuscorp do Palanca, 7.

13. Cuando Cubango FC, 7.

14. Académica do Lobito, 6.

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.