Recreativo do Libolo vence 1.º de Agosto e ascende a quinto do Girabola

O Recreativo do Libolo, orientado pelo treinador português Paulo Torres, venceu este domingo o 1.º de Agosto por 1-0, em jogo da 22.ª jornada, e ascendeu à quinta posição do Girabola, com 31 pontos.

Emanuel, aos 83 minutos, marcou o único golo do jogo, numa partida disputada em Luanda.

A Académica do Lobito goleou o Progresso do Sambizanga por 5-0, após golos de Cabibi, aos 6 minutos, Nelito, aos 8, Dilson, aos 28, Valente, aos 83, e Nelito 85, na província angolana de Benguela.

Na mesma província, o Wiliete de Benguela goleou o Sporting de Benguela põe 4-0, após golos de Sucuya, aos 36 minutos, Lukeba, aos 43, Francis, aos 50, e Mengolo, aos 58.

Na mesma tarde, o Recreativo da Caála e o Desportivo da Lunda Sul empataram 0-0, na província angolana do Huambo. O mesmo resultado verificou-se na receção do Cuando Cubango FC ao Kabuscorp do Palanca.

A jornada encerra em 12 de abril, quando o Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, defrontar o Bravos do Maquis.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 15.

Resultados da 22.ª jornada:

- Terça-feira, 1 fev:

Sagrada Esperança -- Sporting de Cabinda, 6-0

- Sábado, 12 mar:

Interclube -- Desportivo da Huila, 1-2

- Domingo, 13 mar:

Sporting de Benguela -- Wiliete de Benguela, 0-4

Cuando Cubango FC -- Kabuscorp do Palanca, 0-0

Recreativo da Caála -- Desportivo da Lunda Sul, 0-0

1.º de Agosto -- Recreativo do Libolo, 0-1

Académica do Lobito -- Progresso do Sambizanga, 5-0

- Terça-feira, 12 abr:

Petro de Luanda -- Bravos do Maquis





Classificação:

1. Petro de Luanda, 54 pontos.

2. Sagrada Esperança, 47.

3. 1.º de Agosto, 43.

4. Interclube, 35.

5. Recreativo do Libolo, 31

6. Desportivo da Huila, 31

7. Wiliete de Benguela, 30.

8. Recreativo da Caála, 30.

9. Académica do Lobito, 30.

10. Bravos do Maquis, 29.

11. Sporting de Cabinda, 26.

12. Cuando Cubango FC, 26.

13. Desportivo da Lunda Sul, 22.

14. Progresso do Sambizanga, 15.

15. Kabuscorp do Palanca, 11.

16. Sporting de Benguela, 7.