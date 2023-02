Ronaldinho Gaúcho abre academia em Angola para formar miúdos dos 4 aos 17 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-avançado brasileiro e campeão mundial Ronaldinho Gaúcho vai abrir uma academia de futebol em Angola, para ambos os sexos, denominada R10, a partir do mês de março, em parceria com o clube angolano Benfica do Lubango.



A notícia foi hoje avançada pelo presidente do Benfica do Lubango, Jacques da Conceição, que disse que a Academia, com sede em Luanda, vai formar atletas dos quatro aos 17 anos.

O responsável referiu ainda, que numa primeira fase, a academia vai abrir com uma lotação de 150 atletas, embora o objetivo seja albergar mais de 300, sob orientação de treinadores angolanos, na sua grande maioria, mas também brasileiros e de outras nacionalidades.