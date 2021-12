Sagrada Esperança anuncia construção de academia desportiva em 2022

O presidente do Sagrada Esperança, José Muacabalo, anunciou esta quarta-feira, na província angolana da Lunda Norte, a construção de uma academia desportiva, em 2022.

Por ocasião do 45.º aniversário do clube, José Muacabalo disse que com este projeto se pretende apostar na excelência, educação e no rigor desportivo, com o objetivo de criar riqueza futebolística para o desporto angolano.

O dirigente não revelou, contudo, o valor financeiro da obra e a data do seu início.

A equipa de futebol do Sagrada Esperança, campeã angolana por duas vezes, é neste momento líder do campeonato angolano, com 35 pontos.