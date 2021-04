Sagrada Esperança bate Académica do Lobito e assume liderança do Girabola

O Sagrada Esperança assumiu esta terça-feira a liderança do campeonato angolano, com 38 pontos, após vencer por 2-1 a Académica do Lobito, em jogo da 16.ª jornada.

A vitória dos diamantíferos foi carimbada com os golos de Caxi, aos dois minutos, e de Jó Paciência, aos 62 minutos, enquanto Giressi, aos 69', marcou o golo de honra dos lobitangas, neste confronto que decorreu no estádio do Dundo, no leste de Angola.

O Sagrada Esperança lidera agora o Girabola 2020/21, com 38 pontos, mais dois do que o 1º de Agosto, tetracampeão em título treinado pelo português Paulo Duarte, na segunda posição.

Também esta terça-feira, o Bravos do Maquis empatou 1-1 diante do Petro de Luanda. Dabanda foi o autor do golo dos maquizardes, ao passo que o brasileiro Tiago Azulão marcou de grande penalidade pelo Petro de Luanda.

Das Faa, do Interclube, comandado pelo português Ivo Campos, Mabululu, do 1.º de Agosto, e Tiago Azulão, do Petro de Luanda, são os melhores marcadores da prova com sete golos cada.

Jogos da 16.ª jornada:

- Sábado, 24 abr:

Baixa de Kassange - Recreativo da Caála, 0-0.

Interclube - 1.º de Agosto, 0-1.

Recreativo do Libolo - Progresso do Sambizanga, 1-0.

- Domingo, 25 abr:

Ferrovia do Huambo - Cuando-Cubango FC, 2-1.

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda (Adiado).

Santa Rita de Cássia - Williet de Benguela, 0-0.

- Terça-feira, 27 abr:

Sagrada Esperança - Académica do Lobito, 2-1.

Bravos do Maquis - Petro de Luanda, 1-1.



Classificação:

1.Sagrada Esperança, 38 pontos.

2.1.º de Agosto, 36.

3.Bravos do Maquis, 34.

4.Petro de Luanda, 32.

5.Interclube, 28.

6.Recreativo da Caála, 22.

7.Recreativo do Libolo, 19.

8.Cuando-Cubango FC, 19.

9.Williet de Benguela, 19.

10.Progresso do Sambizanga, 19.

11.Desportivo da Huíla, 17.

12.Académica do Lobito, 17.

13.Baixa de Kassange, 15.

14.Sporting de Cabinda, 14.

15.Santa Rita de Cássia, 13.

16.Ferrovia do Huambo, 6.