Sagrada Esperança derrota Santa Rita e regressa à liderança do Girabola

O Sagrada Esperança regressou, este sábado, à liderança do Girabola, com 55 pontos, fruto da vitória sobre o Santa Rita, por 2-0, em jogo da 25.ª jornada.

Chico, aos 30 minutos, e Luís Tati, aos 43, marcaram os golos que deram à vitória aos líderes, à condição, visto que o Petro de Luanda, segundo classificado, com 54, apenas joga domingo.

Na outra partida, a Baixa de Cassanje fugiu aos lugares de despromoção, ocupando a 12.ª posição, com 24 pontos, em virtude do triunfo sobre o Bravos do Maquis, 1-0, após golo de Rubson, nos minutos finais da partida.

O jogo entre o Sporting de Cabinda e o Progresso Sambizanga, inicialmente agendado para este sábado, foi adiado para este domingo, devido a ausência do Progresso, na província angolana de Cabinda.

O confronto entre o 1º de Agosto, de Paulo Duarte, e Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, foi adiado, sem data, por razões de casos positivos ao novo coronavírus no plantel do Libolo.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, comanda a tabela de melhores marcadores com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e Mabululu, do 1.º de Agosto, com 10.