Sagrada Esperança punido com jogos à porta fechada no Girabola

A Federação Angolana de Futebol (FAF) sancionou esta sexta-feira o Sagrada Esperança com vários jogos à porta fechada no campeonato, devido aos incidentes na partida com o Petro Luanda, de que resultaram 11 feridos no último sábado.

A sanção estende-se até à primeira volta da próxima edição do Girabola, em todos os jogos em que o Sagrada Esperança atuar como visitado, no estádio do Dundo, na província angolana da Lunda-Norte. O clube terá ainda de pagar uma multa de 669 mil kwanzas (cerca de 1.190 euros).

Os tumultos ocorreram no sábado passado, no encontro da 27.ª jornada do campeonato angolano de futebol, depois de a equipa de arbitragem anular um golo ao Sagrada Esperança, aos 43 minutos, por alegado fora de jogo, quando os anfitriões perdiam por 2-0. Os adeptos, furiosos com a decisão, arremessaram bancos, garrafas de água e outros objetos contundentes para dentro do campo, e como consequência 11 pessoas ficaram feridas, cinco das quais em estado grave, incluindo um efetivo da polícia angolana.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, viria a vencer a partida por 2-1.