Sagrada Esperança vence Desportivo da Huíla e ascende ao quatro lugar do Girabola

O Sagrada Esperança subiu esta quarta-feira para o quarto lugar do campeonato angolano de futebol, após vencer o Desportivo da Huíla por 1-0, em jogo em atraso da quinta jornada do Girabola 2020/21.

Também para o ajuste desta jornada, o Bravos do Maquis venceu hoje, na província angolana do Bié, o Cuando-Cubango FC por 1-0 e subiu dois degraus da tabela, estando agora na sétima posição com 14 pontos.

O campeonato angolano de futebol, liderado pelo Petro de Luanda com 22 pontos, tem agendado para o fim de semana a 13.ª jornada.

O Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, é o segundo classificado da prova, com menos um ponto em relação ao líder.

Das Faa, do Interclube, é o melhor marcador do campeonato com seis golos, seguido por Picas, do Petro de Luanda, com cinco. Valente, do Ferrovia do Huambo, e Adó Pena, da Académica do Lobito, Tiago Azulão e Yano, ambos do Petro de Luanda, vêm nas posições imediatas com quatro golos cada.

Classificação:

1. Petro de Luanda, 22 pontos.

2. Interclube, 21 pontos.

3. Recreativo da Caála, 18.

4. Sagrada Esperança, 18.

5. Ferrovia do Huambo, 16.

6. Académica do Lobito, 14.

7. Bravos do Maquis, 14.

8. Recreativo do Libolo, 13.

9. Cuando-Cubango FC, 11

10. Progresso do Sambizanga, 10.

11. Baixa de Cassange, 10.

12. Williet de Benguela, 10.

13. Santa Rita de Cássia, 10.

14. 1.º de Agosto, 09.

15. Desportivo da Huíla, 09.

16. Sporting de Cabinda, 07.