Sagrada Esperança vence Libolo, de Paulo Torres, e regressa à liderança do 'Girabola'

O Sagrada Esperança venceu este sábado o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, por 2-0, e regressou à liderança do campeonato angolano de futebol, com 64 pontos, em jogo em atraso da 23.ª jornada.

Karanga, aos 17 minutos, abriu o marcador, que foi, posteriormente, ampliado por Luís Tati, aos 64 minutos.

Com este triunfo, o Sagrada Esperança fica mais perto de conquistar o segundo título do 'Girabola', em disputa com o Petro de Luanda, que tem menos um ponto e 15 títulos conquistados.

A duas formações podem decidir o título na última jornada, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 64.

2. Petro de Luanda, 63.

3. 1.º de Agosto, 54.

4. Bravos do Maquis, 50.

5. Interclube, 42.

6. Recreativo da Caála, 40.

7. Wiliete de Benguela, 37

8. Académica do Lobito, 36.

9. Desportivo da Huila, 31.

10. Baixa de Kassanje, 29.

11. Recreativo do Libolo, 28.

12. Cuando Cubango FC, 28.

13. Progresso Sambizanga, 28.

14. Sporting de Cabinda, 27.

15. Santa Rita de Cássia, 25.

16. Ferrovia do Huambo, 0.