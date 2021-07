Sagrada Esperança vence Petro de Luanda e conquista campeonato angolano

O Sagrada Esperança conquistou este sábado o campeonato angolano, após vencer o Petro de Luanda, por 1-0, graças ao golo de Luís Tati, aos 21 minutos, em jogo da 30.ª e última jornada.

O Sagrada Esperança conquistou o segundo título 16 anos depois, sendo que o primeiro título, em 2005, foi conquistado também após uma vitória, por 1-0, sobre o mesmo Petro de Luanda.

Já o Petro de Luanda desperdiçou a oportunidade de voltar a conquistar o título que foge da sua galeria há 11 anos, apesar de continuar a ser a equipa mais titulada do campeonato angolano de futebol, com 15 títulos.

Os diamantíferos terminam o Girabola na primeira posição, com 70 pontos, contra os 67 do Petro de Luanda, que foi segundo.

O jogo do título ficou ainda marcado, negativamente, devido ao abandono do campo pelos novos campeões angolanos, aos 35 minutos, após penálti polémico assinalado quando o Sagrada vencia, por 1-0.

A partida parou por mais de dez minutos, tendo o Sagrada regressado ao relvado após intervenções do governador da província angolana da Luanda Norte, Ernesto Muangala, e de dirigentes da FAF, presentes no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

De seguida, o brasileiro Tiago Azulão falhou o penálti para delírio do Sagrada e dos seus adeptos, que tinham arrancado e arremessado cadeiras para o relvado, devido ao penálti assinalado.

Para a mesma jornada, o Recreativo da Caála venceu o Recreativo do Libolo, treinado pelo português Paulo Torres, após golo de Depu, aos 41 minutos.

O 1.º de Agosto goleou o já despromovido Ferrovia do Huambo, por 4-1.

Bito, aos 24 minutos, Natael, aos 32, Zini, aos 68 minutos, e Edu, autogolo aos 87 minutos marcaram os golos, sendo que, Benvindo, aos 73 minutos, reduziu para o Ferrovia do Huambo.

Fruto do título conquistado, o Sagrada destronou o 1.º de Agosto, que conquistou a prova em 2019. Em 2020, o Girabola não foi disputado devido a pandemia da Covid-19.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, foi o melhor marcador do campeonato angolano de futebol, com 16 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e Mabululu, do 1.º de Agosto, com 10.

Resultados da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 30 jul:

Interclube -- Santa Rita de Cássia, 0-0

Wiliete de Benguela -- Baixa de Cassanje, 1-0

Progresso Sambizanga -- Bravos do Maquis, 2-0

Académica do Lobito -- Desportivo da Huila, 0-1

Sporting de Cabinda -- Kuando Kubango FC, 2- 0

- Sábado, 31 jul:

Petro de Luanda -- Sagrada Esperança, 0-1

1º de Agosto -- Ferrovia do Huambo, 4-1

Recreativo da Caála -- Recreativo do Libolo, 1-0

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 70 pontos.

2. Petro de Luanda, 67.

3. 1.º de Agosto, 64.

4. Bravos do Maquis, 55.

5. Recreativo da Caála, 46.

6. Interclube, 43.

7. Wiliete de Benguela, 38

8. Académica do Lobito, 38.

9. Recreativo do Libolo, 34.

10. Progresso Sambizanga, 34.

11. Desportivo da Huila, 34.

12. Kuando Kubango FC, 33.

13. Sporting de Cabinda, 33.

14. Baixa de Kassanje, 32.

15. Santa Rita de Cássia, 29.

16. Ferrovia do Huambo, 1.





Grupo Desportivo Sagrada Esperança Campeão Nacional da 1 Divisão



Parabéns aos 16 Clubes que disputaram o Girabola??2020/2021 pic.twitter.com/8FcyBUs6ME — Federação Angolana De Futebol (@faffutebol) July 31, 2021