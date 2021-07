Santa Rita vence Baixa de Kassanji mas continua em dificuldades no Girabola

O Santa Rita venceu a Baixa de Kassanji por 2-0, num encontro da 28.ª jornada, mas mantém-se nos lugares de despromoção do campeonato angolano de futebol, seguindo no 14.º lugar, com 29 pontos.

Os golos que garantiram os três pontos aos católicos foram apontados por Gui, aos 21 minutos, e Lindala, aos 82, em jogo disputado na província angolana do Uige.

Na outra partida deste domingo, o Wiliete de Benguela e o Bravos do Maquis empataram a duas bolas.

Wiwi, aos 55 segundos, abriu o marcador para o Bravos do Maquis, que ampliou o resultado aos 30 minutos, por Zico.

Três minutos depois, aos 33, Odilón reduziu a diferença, para, aos 81, Cristiano restabelecer a igualdade.

Na segunda-feira, entram em campo os dois principais concorrentes ao título.

O líder Sagrada Esperança, com 64 pontos, desloca-se à província angolana do Humbo para defrontar o Recreativo da Caála, enquanto o Petro de Luanda, segundo classificado, com 63, recebe o Kuando Kubango FC.

Para a mesma ronda, o Sporting de Cabinda recebe o 1º de Agosto, terceiro classificado, com 55 pontos, enquanto o Interclube, de Ivo Campos, quinto colocado, com 42, defronta o Libolo, de Paulo Torres, 12.º, com 30.

Tiago Azulão, do Petro de Luanda, é o melhor marcador da prova, com 14 golos, seguido por Dasfáa, do Interclube, com 11, e de Mabululu, do 1.º de Agosto, com 10.

Resultados da 28.ª jornada:

- Sábado, 17 jul:

Académica do Lobito - Ferrovia do Huambo, 0-0

Progresso Sambizanga - Desportivo da Huila, 2-1

- Domingo, 18 jul:

Santa Rita - Baixa de Kassanje, 2-0

Wiliete de Benguela - Bravos do Maquis, 2-2

- Segunda-feira, 19 jul:

Interclube - Recreativo do Libolo

Sporting de Cabinda - 1º de Agosto

Petro de Luanda - Kuando Kubango FC

Recreativo da Caála - Sagrada Esperança

Classificação:

1. Sagrada Esperança, 64 pontos.

2. Petro de Luanda, 63.

3. 1.º de Agosto, 55.

4. Bravos do Maquis, 51.

5. Interclube, 42.

6. Recreativo da Caála, 40.

7. Wiliete de Benguela, 37

8. Académica do Lobito, 37.

9. Kuando Kubango FC, 31.

10. Progresso Sambizanga, 31.

11. Desportivo da Huila, 31.

12. Recreativo do Libolo, 30.

13. Baixa de Kassanje, 29.

14. Santa Rita de Cássia, 28.

15. Sporting de Cabinda, 27.

16. Ferrovia do Huambo, 1.