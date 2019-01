Saurimo vence ASA e deixa lanterna-vermelha

O Saurimo FC recebeu e venceu esta segunda-feira por 1-0 o Atlético Sport Aviação (ASA) e deixou o último lugar do campeonato angolano, em jogo em atraso da 13.ª jornada do Girabola.Com a vitória, o Saurimo FC subiu ao 13.º lugar, com 12 pontos, deixando a lanterna-vermelha para o Cuando Cubango FC, com 10 (mas menos um jogo), e ultrapassou o ASA, que caiu para penúltimo com 11, os mesmos do Recreativo do Libolo (também menos um jogo).O encontro esteve previsto para sábado para a capital da província angolana da Lunda Sul, mas acabou adiado devido a dificuldades de transporte da equipa de Luanda.A 13.ª jornada prossegue na quarta-feira com a receção do Petro de Luanda (quarto, com 18 pontos, mas menos quatros jogos) ao Santa Rita de Cássia do Uíge (nono, com 14 pontos e menos dois jogos).A ronda 13 do 'Girabola' ficará, contudo, incompleta uma vez que a Académica do Lobito, cujo jogo deveria disputar-se também sábado, não compareceu no terreno do Recreativo do Libolo, equipa oriunda do Cuanza Sul, desconhecendo-se as razões para tal e sem que a Federação Angolana de Futebol (FAF) se tenha pronunciado.Na frente do campeonato está o Desportivo da Huíla, que subiu no fim de semana a líder, depois de vencer em Cabinda o Sporting local por 1-0, e beneficiando do nulo registado pelo 1.º de Agosto no terreno dos Bravos do Maquis.Tanto o Desportivo da Huíla como o 1.º de Agosto, tricampeão angolano, têm um jogo a menos.- Sábado, 19 jan:Sporting de Cabinda - Desportivo da Huíla, 0-1Recreativo do Libolo - Académica do Lobito (adiado)- Domingo, 20 jan:Sagrada Esperança - Kabuscorp do Palanca, 0-1FC Bravos do Maquis - 1.º de Agosto, 0-0Recreativo da Caála - Interclube de Luanda, 0-0Cuando Cubango FC - Progresso do Sambizanga, 1-1- Segunda-feira, 21 jan:Saurimo FC - Atlético Sport Aviação (ASA), 1-0- Quarta-feira, 23 jan:Petro de Luanda - Santa Rita da Cássia do Uíge1. Desportivo da Huíla, 25 (menos um jogo)2. 1.º de Agosto, 24 pontos (menos em jogo). Kabuscorp do Palanca, 244. Petro de Luanda, 18 (menos quatro jogos). Progresso do Sambizanga, 18. Bravos do Maquis, 187. Sagrada Esperança, 15 (menos um jogo). Recreativo de Caála, 15 (menos um jogo)9. Académica do Lobito, 14 (menos um jogo). Santa Rita do Uíge, 14 (menos dois jogos)11. Sporting de Cabinda, 13 (menos um jogo). Interclube de Luanda, 1313. Saurimo FC, 1214. Recreativo do Libolo, 11 (menos um jogo). Atlético Sport Aviação (ASA) 1116. Cuando Cubango FC, 10 (menos um jogo)