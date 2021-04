Segunda volta do Girabola arranca no próximo sábado

O início da segunda volta do campeonato angolano, previsto para esta quarta-feira, foi adiado para o próximo sábado, devido a vários jogos em atraso, anunciou esta quarta-feira a Federação Angolana de Futebol (FAF).

Nos jogos marcados para o próximo sábado, destaque para o confronto entre o Interclube e o 1.º de Agosto, tetracampeão angolano em título.

O 1.º de Agosto, treinado pelo português Paulo Duarte, é o líder do campeonato com 33 pontos, como mais oito pontos que o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, na quinta posição.

Também nesse dia o Recreativo do Libolo mede forças com o Progresso do Sambizanga e o Baixa de Cassange defronta, em Malanje, o Recreativo da Caála. Os restantes jogos estão marcados para o próximo domingo e a próxima terça-feira.

A primeira da volta do Girabola encerra apenas nesta sexta-feira, 23 de abril, quando o Sagrada Esperança defrontar o Petro de Luanda para o acerto da 15.ª jornada.

Das Faa, do Interclube, e Mabululu, do 1.º de Agosto, são os melhores marcadores da prova com sete golos cada.