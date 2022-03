Seleção Angolana e 1º de Agosto disputam Paulo Torres

Paulo Torres pode estar de saída do Recreativo do Libolo. Segundo informações recolhidas por Record, o técnico de português de 50 anos pode assumir um novo desafio em Angola, uma vez que tanto o 1º de Agosto como a própria federação local são os principais interessados no concurso do treinador.

A trabalhar em Angola desde 2017, Paulo Torres já orientou os conjuntos do Interclube, Kabuscorp e Sagrada Esperança antes de passar para o comando do Libolo, que conseguiu redimensionar e elevar ao atual sexto posto do Girabola. Além dos convites do rubro-negro de Luanda e da seleção angolana, o técnico tem ainda mercado na África do Sul.