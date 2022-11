Sporting de Cabinda anuncia desistência do Girabola por razões financeiras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting de Cabinda, cujos futebolistas estão há 21 meses sem receber salários, anunciou esta terça-feira a desistência do Girabola, por razões financeiras, de acordo com o presidente do clube, Bartolomeu Manuel.



O líder do clube disse que muitos apelos foram feitos, ao longo dos últimos meses, no sentido de o governo da província angolana de Cabinda e empresas locais apoiarem a equipa, mas sem sucesso, pelo que não há outra alternativa.

Na última semana, os jogadores ameaçaram realizar greve e paralisaram os trabalhos por quatro dias durante a semana, devido à falta de pagamento dos seus honorários.

No campeonato angolano de futebol, o Sporting de Cabinda é o terceiro classificado, com 13 pontos.