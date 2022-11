Sporting de Cabinda mantém-se no Girabola após governo angolano prometer apoio financeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting de Cabinda, que tinha anunciado a desistência do Girabola por razões económicas, confirmou esta segunda-feira que vai continuar no campeonato angolano de futebol, após o governo angolano prometer apoio financeiro.



A decisão foi avançada pelo presidente do clube, Bartolomeu Manuel, que, após encontrar-se hoje com a governadora da província angolana de Cabinda, Mara Quiosa, prometeu que a equipa que lidera vai reaparecer mais forte.

Bartolomeu Manuel disse que a governante angolana prometeu que agentes económicos e outras franjas da sociedade angolana vão envolver-se no processo, no sentido de apoiarem financeiramente a equipa no campeonato angolano.

Os jogadores do Sporting de Cabinda estão há 21 meses sem receber salários e, por isso, haviam paralisado os trabalhos.

Na última semana, os jogadores ameaçaram realizar greve e pararam de treinar por quatro dias durante a semana, devido à falta de pagamento dos seus honorários.

No campeonato angolano de futebol, o Sporting de Cabinda é o quarto classificado, com 13 pontos.