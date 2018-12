Sporting de Cabinda obtém primeira vitória e sai do último lugar no Girabola

O Sporting de Cabinda obteve este sábado a primeira vitória no campeonato nacional de futebol de Angola, ao bater por 1-0, fora, o Saurimo FC, no jogo de abertura da quinta jornada, deixando o último lugar.No outro encontro disputado este sábado, o Recreativo do Libolo e o Sagrada Esperança empataram a um golo.Com o empate, o Sagrada Esperança ficou isolado no quarto lugar, com sete pontos, e o Recreativo do Libolo chegou ao sexto posto, com seis, os mesmos que os Bravos do Maquis, que jogam no domingo no terreno do Progresso do Sambizanga.No domingo, destaca-se a deslocação do tricampeão angolano e atual líder do Girabola, o 1.º de Agosto, ao terreno da Académica do Lobito.Por seu lado, o vice-campeão angolano, Petro de Luanda (2.º, com oito pontos), recebe o Recreativo da Caála (13.º, com quatro). A capital assistirá também ao dérbi entre o Atlético Sport Aviação (ASA) e o Interclube.- Sábado, 08 dez:Saurimo FC - Sporting de Cabinda, 0-1Recreativo do Libolo - Sagrada Esperança, 1-1- Domingo, 09 dez:Académica do Lobito - 1.º de AgostoProgresso Sambizanga - Bravos do MaquisPetro de Luanda - Recreativo de CaálaSanta Rita do Uíge - Kabuscorp do PalancaCuando Cubango FC - Desportivo da HuílaASA - Interclube1. 1.º de Agosto, 102. Petro de Luanda, 8 pontos. Progresso do Sambizanga, 84. Sagrada Esperança, 7 (+ 1 jogo)5. Bravos do Maquis, 6. Recreativo do Libolo, 6 (+ 1 jogo)6. Desportivo da Huíla, 5. Académica do Lobito, 5. Interclube, 5. Recreativo de Caála, 5. ASA, 512. Kabuscorp do Palanca, 4. Cuando Cubango, 4. Saurimo FC, 4 (+ 1 jogo). Sporting de Cabinda, 4 (+ 1 jogo)16. Santa Rita do Uíge, 1