Sporting de Cabinda vence Recreativo da Caála no Girabola

O Sporting de Cabinda venceu este sábado o Recreativo da Caála por 2-1, em jogo da 28.ª jornada do campeonato angolano de futebol, disputado na província de Cabinda.



Baúca, aos 15 minutos, e Paizinho, aos 88, marcaram os golos da formação anfitriã, enquanto Tsabalala, aos 21, assinou o tento dos visitantes, então empatando a partida.

O Desportivo da Lunda Sul e o Wiliete de Benguela empataram 2-2. Maguaia, aos 41, e Sténio aos 77, marcaram para o Desportivo da Lunda Sul, enquanto Bebucho, aos sete, e Dozy, aos 37, marcaram para o emblema de Benguela.

Igual resultado registou-se no encontro entre o Kabuscorp e o Bravos do Maquis. Fabrício, aos 26 minutos, e Richi aos 43, marcaram os golos do Kabuscorp, enquanto Amaro aos dois, e Savané, aos 58, rubricaram os golos para o Bravos do Maquis.

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, que na segunda-feira recebe o lanterna-vermelha Sporting de Benguela, lidera o campeonato, com 64 pontos, mais oito do que o Sagrada Esperança, que visita no domingo o Cuando Cubango FC.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores do Girabola, com 19 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 16.

Resultados da 28.ª jornada:

- Sábado, 7 mai:

Sporting de Cabinda -- Recreativo da Caála, 2-1

Desportivo da Lunda Sul -- Wiliete de Benguela, 2-2

Kabuscorp -- Bravos do Maquis, 2-2

- Domingo, 8 maio:

Cuando Cubango FC -- Sagrada Esperança

Desportivo da Huila -- Recreativo do Libolo

1.º de Agosto -- Progresso do Sambizanga

- Sábado, 14 maio:

Interclube -- Académica do Lobito

- Sexta-feira, 20 mai:

Petro de Luanda -- Sporting de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 64 pontos.

2. Sagrada Esperança, 56.

3. 1.º de Agosto, 52.

4. Interclube, 46.

5. Bravos do Maquis, 44.

6. Recreativo da Caála, 38.

7. Desportivo da Huila, 38.

8. Recreativo do Libolo, 36.

9. Académica do Lobito, 35.

10. Wiliete de Benguela, 34.

11. Cuando Cubango FC, 32.

12. Sporting de Cabinda, 32.

13. Desportivo da Lunda Sul, 30.

14. Progresso do Sambizanga, 18.

15. Kabuscorp do Palanca, 14.

16. Sporting de Benguela, 9.