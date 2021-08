Srdan Vasiljevic substitui Paulo Duarte no 1º de Agosto

O antigo treinador da seleção angolana de futebol Srdan Vasiljevic assinou contrato com o 1º de Agosto, válido por duas temporadas, em substituição do português Paulo Duarte, afastado em junho por maus resultados.

O técnico sérvio, de 48 anos, prometeu muito trabalho, mas com humildade, no sentido de resgatar a mística da equipa, que no sábado terminou o campeonato angolano de futebol em 3.º lugar, com 64 pontos.

O ex-selecionador angolano prometeu ainda levar ao 1º de Agosto um modelo diferente de jogo: "Eu sou como água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura."

Vasiljevic orientou a seleção angolana de futebol durante a Taça das Nações Africanas (CAN) em 2019, no Egito, altura em que se demitiu, após eliminação diante do Mali, por 1-0.

Na ocasião, apontou a desorganização na Federação Angolana de Futebol como causa da prematura eliminação dos Palancas Negras na fase de grupos.

O contrato rubricado este domingo com o 1º de Agosto acontece no mesmo dia em que a equipa angolana celebra o seu 44.º aniversário e inaugurou novas infraestruturas na sua cidade desportiva.

Foram inauguradas uma unidade de performance, uma clínica dentária, radiodifusão do clube e um complexo desportivo de basquetebol.