Tetracampeão angolano reforça liderança do 'Girabola' com goleada

O 1º de Agosto, tetracampeão, reforçou este domingo a liderança do campeonato nacional angolano de futebol, ao vencer o Recreativo da Caála por 4-0, em jogo de acerto da sexta jornada.A primeira parte do jogo, que decorreu no estádio 11 de Novembro, em Luanda, foi marcada pelo equilíbrio, tendo os golos dos campeões angolanos em título surgido apenas nos últimos 20 minutos, com Nelson da Luz a 'bisar', aos 71 e 83 minutos, e Paizo, aos 73, e Meloni Dala, aos 86, a marcarem os restantes dois.Com este resultado, os 'agostinos' isolam-se na liderança com 21 pontos, mais quatro do que o trio que ocupa a segunda posição do 'Girabola'.Também hoje, para a abertura da nona jornada, o Santa Rita de Cássia empatou 1-1 frente ao Sporting de Cabinda, que sobe para a nona posição com 10 pontos.