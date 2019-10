Tetracampeão angolano vence e assume liderança do Girabola

O 1º de Agosto, tetracampeão angolano em título, assumiu, este domingo, a liderança do campeonato angolano de futebol, com 15 pontos, ao vencer por 1-0 o Cuando-Cubango FC, num dos jogos de encerramento da sétima jornada.Malone, aos 73 minutos, marcou o golo dos 'agostinos', num desafio que decorreu na província angolana do Bié, casa emprestada do Cuando-Cubango FC.Também hoje, a Académica do Lobito e o Recreativo do Libolo passaram a somar 14 pontos e juntaram-se ao Interclube, segundo classificado, ao empatarem 0-0 com o Ferrovia do Huambo e 2-2 com o Santa Rita de Cássia, respetivamente.Já o Desportivo da Huíla, subiu três lugares na tabela, sendo agora quinto, com 13 pontos, após receber e vencer por 3-0 o Santa Rita de Cássia.