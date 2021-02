Toni Cosano afastado do comando técnico do Petro de Luanda

O Petro de Luanda, líder do campeonato angolano de futebol com 22 pontos, rescindiu esta quarta-feira "amigavelmente" o contrato com o treinador espanhol Toni Cosano, devido aos últimos resultados negativos na Liga dos Clubes Campeões Africanos.

A rescisão "amigável" foi tornada pública hoje em conferência de imprensa pelo presidente dos 'petrolíferos', Tomás Faria, que para o seu lugar indicou o antigo internacional angolano, Mateus Agostinho "Bodunha".

O Petro de Luanda, equipa mais titulada do Girabola angolano, perdeu por 1-0 na terça-feira, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, diante do Wydad de Casablanca, em jogo pontuável para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.

Na primeira jornada da competição, o Petro também perdeu por 2-0 diante do Horoya da Guiné Conacry, resultados que pesaram para o afastamento de Toni Cosano.

Cosano, que substituiu o hispano-brasileiro Beto Bianchi, comandava o Petro de Luanda desde 2019.

Toni Cosano deixa os 'tricolores' da capital angolana na liderança do Girabola 2020/21 à entrada da 13ª jornada.