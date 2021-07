Treinador do Recreativo Caála morreu devido ao coronavírus

O treinador do Recreativo da Caála David Dias morreu esta quinta-feira em Luanda, após duas paragens cardíacas, devido a insuficiência respiratória aguda, como consequência da Covid-19, anunciou o presidente do clube, Horácio Mosquito.

O também ex-jogador de Torreense, Juventude de Lisboa e FC Maia fazia parte dos 13 integrantes da equipa que testaram positivo ao novo coronavírus em junho.

No plantel do Recreativo da Caála, foram diagnosticados com Covid-19 três técnicos, um fisioterapeuta, um elemento afeto à área de segurança da sede do clube e oito futebolistas.

Enquanto técnico, David Dias, de 51 anos, orientou também o Progresso Sambizanga e o Santos FC, além da passagem por Inglaterra.

Angola conta com 39.593 casos positivos, 925 óbitos, 34.100 recuperados e 4.568 activos. Dos activos, 14 são críticos, 15 graves, 41 moderados, 11 leves e 4.487 assintomáticos.