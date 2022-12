Treinador Sami Matias demitido do ASK Dragão do Uige por maus resultados

O treinador angolano Sami Matias foi esta sexta-feira demitido do comando do ASK Dragão do Uige, por maus resultados, anunciou a direção do clube do campeonato angolano de futebol.



Almerio Cristóvão Bony, ex-treinador adjunto, assume o comando da equipa, até ao fim da primeira volta do Girabola.

No campeonato angolano de futebol, Sami Matias deixa o ASK Dragão do Uige em último, na tabela classificativa, com três pontos, resultantes de sete derrotas e três empates, em 10 jornadas disputadas.