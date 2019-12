UD de Songo perde mas confirma-se como vice-campeão do Moçambola

A União Desportiva de Songo perdeu este domingo por 1-0 com o Chibuto, mas garantiu, ainda assim, a segunda posição do campeonato de Moçambique de futebol, que terminou hoje.

Num jogo que o Chibuto precisava vencer por uma larga vantagem para sonhar com a manutenção, os 'guerreiros' de Gaza não conseguiram mais do que um golo na primeira parte, o que não lhe garantiu a permanência na prova.

O UD de Songo, vencedor dos últimos dois campeonatos, optou por jogadores que não foram titulares nos últimos jogos, com olhar no final da Taça de Moçambique, na quarta-feira.

Com este resultado na 30.ª jornada, UD de Songo fecha o Moçambola com menos seis pontos do que Costa do Sol, que se sagrou campeão na quarta-feira, vencendo precisamente a UD de Songo por 4-2.

Entre as cinco equipas que descem de divisão, destaca-se o histórico Maxaquene, que apesar de vencido o Ferroviário de Maputo nesta jornada, por 1-0, não conseguiu manter-se na maior prova futebolística moçambicana.

Resultados da 30.ª e última jornada:

- Domingo, 08 dez:

Textáfrica -- Incomáti, 0-0

Clube de Chibuto - UD de Songo, 1-0

Têxtil de Púnguè - Desportivo de Nacala, 1-1

Ferroviário de Nampula - Costa do Sol, 2-1

Baía de Pemba - ENH de Vilankulo, 1-2

Maxaquene - Ferroviário de Maputo, 1-0

Liga Desportiva - Desportivo de Maputo, 5-4

Classificação final:

1. Costa do Sol, 66 pontos

2. Songo,60

3. Ferroviário de Maputo, 48

4. Ferroviário da Beira, 45

5. Desportivo de Maputo, 43

6. ENH,41

7. Ferroviário de Nacala,41

8. Incomáti,40

9. Textaafrica,40.

10. Liga,40

11. Ferroviário de Nampula,40

12. Maxaquene,40

13. Chibuto,40

14. Nacala,38

15. Baía de Pemba,25

16. Téxtil,23