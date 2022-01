Wiliete de Benguela e Interclube empatam em jogo em atraso do campeonato

O Wiliete de Benguela e o Interclube empataram esta sexta-feira 1-1, na província angolana de Benguela, em jogo em atraso da nona jornada do campeonato angolano de futebol.



Mano Calesso, aos 20 minutos, abriu o marcador, para os visitantes, e Zeca, aos 90+3, restabeleceu a igualdade, de penálti, após falta sobre Ning.

Com este resultado, o Wiliete de Benguela mantém-se na quarta posição, com 23 pontos, mais um que o Interclube, que reforça o quinto lugar.

Depu, do Sagrada Esperança, lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com 11, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.

Resultados da nona jornada:

- Sábado, 27 nov:

Recreativo do Libolo -- Desportivo da Lunda Sul, 1-1

Sagrada Esperança -- Académica do Lobito, 1-0

Kabuscorp do Palanca -- Desportivo da Lunda Sul, 2-2

Bravos do Maquis -- Cuando Cubango FC, 0-0

- Domingo, 28 nov:

Progresso do Sambizanga -- Petro de Luanda, 0-4

Desportivo da Huíla -- Recreativo da Caála, 0-1

- Sexta-feira, 14 jan:

Wiliete de Benguela -- Interclube, 1-1

- Adiado:

Sporting de Cabinda -- Sporting de Benguela

Classificação:

1. Petro de Luanda, 38 pontos.

2. Sagrada Esperança, 36.

3. 1.º de Agosto, 30.

4. Wiliete de Benguela, 23.

5. Interclube, 22

6. Sporting de Cabinda, 20.

7. Recreativo da Caála, 19

8. Desportivo da Huila, 18.

9. Bravos do Maquis, 17.

10. Desportivo da Lunda Sul, 16

11. Recreativo do Libolo, 16.

12. Académica do Lobito, 16.

13. Cuando Cubango FC, 15.

14. Kabuscorp do Palanca, 13

15. Progresso do Sambizanga, 5.

16. Sporting de Benguela, 1.